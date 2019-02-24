سيارات Tesla ستحصل على جميع ميزات القيادة الذاتية بحلول نهاية هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - تجنبت شركة Tesla تسويق ميزة Tesla Autopilot الخاصة بها كميزة للقيادة الذاتية في سياراتها، ولكن يبدو أن ذلك قد يتغير في المستقبل القريب. أثناء حديثه مع Cathie Wood و Tasha Keeney من ARK Invest، ذكر الرئيس التنفيذي لشركة Tesla، السيد Elon Musk بأن سيارات الشركة ستحصل على الأرجح على جميع ميزات القيادة الذاتية بحلول نهاية هذا العام.

ونقل عن السيد Elon Musk قوله : ” أعتقد أننا سنقدم ميزة القيادة الذاتية الكاملة هذا العام. بمعنى أن السيارة ستكون قادرة على العثور عليك في موقف السيارات، وإصطحابك إلى وجهتك دون تدخل منك، هذا العام. أود أن أقول أنني متأكد من ذلك. هذه ليست علامة إستفهام “.

ومع ذلك، حذر بأن هذا لا يعني بأنه سيكون من الآمن ركوب السيارة وأنت نائم. بدلاً من ذلك، يعتقد أنه لن يتم الوصول إلى هذا المستوى من الإستقلالية حتى العام 2020 بحيث صرح بالقول : ” إعتقادي أنه لن يكون من الآمن أخذ قيلولة والإستيقاظ عندما تصل إلى وجهتك حتى نهاية العام المقبل على الأرجح. هذا هو الوقت الذي نعتقد بأنه سيكون من الآمن بالنسبة للركاب القيام بذلك “.

ونظرًا إلى أنه لم يتم تسويق السيارات الذاتية القيادة بعد، فربما سيكون وضع Tesla Autopilot هو وضع القيادة الذاتية الأقرب التي يمكننا الحصول عليه الآن. العديد من الشركات، وليس فقط الشركات المتخصصة في صناعة السيارات، تعمل أيضًا على تكنولوجيا القيادة الذاتية الخاصة بها، على الرغم من أننا نعتقد بأنه من المحتمل أن ننتظر لفترة قبل أن نكون قادرين على شراء سيارة ذاتية القيادة بالكامل لأنفسنا.

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