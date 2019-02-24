الإعلان رسميا عن الحاسوب المحمول Huawei MateBook 14 مع شاشة حساسة للمس بحجم 14 إنش

فاطمة أيت طالب - دبي - بعدما تحدثنا عن الحاسوب Huawei MateBook X Pro الجديد في هذا المقال، فقد حان الوقت بالنسبة لنا الآن للحديث عن الحاسوب Huawei MateBook 14 الذي أعلنت عنه شركة Huawei كذلك اليوم في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 المنعقد حاليًا بمدينة برشلونة الإسبانية.

قامت شركة Huawei بإطلاق هذا الحاسوب المحمول لملء الفجوة بين Huawei MateBook X و Huawei MateBook D، فهو يقدم مواصفات تقنية متقدمة بسعر معقول مع العلم بأنه لا يزال يحتفظ بخفة الوزن نظرًا إلى أنه يزن 1.49 كيلوجرام فقط.

الحاسوب Huawei MateBook 14 الجديد يضم شاشة IPS LCD حساسة للمس بقطر 14 إنش وبدقة 2160×1400 بكسل مع العلم بأن هذه الشاشة تمتاز بسطوع يبلغ 300 شمعة في المتر المربع، وتغطي 100 في المئة من التدرج اللوني RGBs. وبغض النظر عن الشاشة، فهذا الحاسوب المحمول يجلب معه ميزات جديدة مثل إمكانية إلتقاط صور للشاشة بإستخدام إيماءة اللمس وميزة إراحة العين، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه حاليًا هو لماذا سنحتاج إلى هذه الميزة الأخيرة إذا كان نظام Windows 10 يوفرها بالفعل.

أيضًا بسبب تقليص الإطار المحيط بالشاشة، قررت شركة Huawei نقل الكاميرا الأمامية إلى مكان آخر، وهذا المكان هو لوحة المفاتيح. في الواقع، لقد قامت شركة Huawei في الحاسوب Huawei MateBook 14 الجديد بتضمين الكاميرا الأمامية تحت زر يتواجد في وسط الصف الأول من أزرار لوحة المفاتيح على غرار الحاسوب Huawei MateBook X Pro. وبسبب ذلك، نجحت الشركة الصينية في جعل شاشة الحاسوب Huawei MateBook 14 الجديد تغطي 90 في المئة من واجهة الجهاز.

ووفقا لشركة Huawei، فمن الممكن الحصول على الحاسوب Huawei MateBook 14 الجديد مع ما يصل إلى المعالج Intel Core i7-85650U، ومع ما يصل إلى بطاقة الرسوميات المنفصلة Nvidia GeForce MX250. وعلاوة على ذلك، فمن الممكن أيضًا الحصول على هذا الحاسوب المحمول مع ما يصل إلى 16GB من الذاكرة العشوائية، ومع ما يصل إلى 512GB من الذاكرة الداخلية PCIe NVMe SSD.

تصميم المروحة Shark Fin 2.0 يسمح بتحسين نظام تبريد الحاسوب Huawei MateBook 14 الجديد بنسبة 18 في المئة. وبالنسبة للميزات الرائعة الأخرى في هذا الحاسوب المحمول، فهي تشمل مستشعر بصمات الأصابع، ودعم المعيار الأحدث من WiFi والبلوتوث، فضلا عن إمتلاك مكبرات للصوت مزودة بتكنولوجيا Dolby Atmos.

الحاسوب Huawei MateBook 14 يضم كذلك منفذين من نوع USB-A، ومنفذ واحد من نوع USB-A 2.0 وآخر من نوع USB-A3.0. وعلاوة على ذلك، فهذا الحاسوب المحمول يضم كذلك منفذ واحد من نوع USB-C، ومنافذ أخرى من نوع DisplayPort و HDMI، كما أنه يضم منفذ السماعات 3.5mm. وبغض النظر عن المنافذ، فهذا الحاسوب المحمول يضم كذلك بطارية بقوة 57.4Wh تعد بتوفير 15 ساعة من التشغيل المستمر لمقاطع الفيديو علمًا أن هذا الحاسوب يأتي مع شاحن يعمل على تزويد بطارية الجهاز بثلاث ساعات إضافية من الإستخدام مع 15 دقيقة فقط من الشحن.

للآسف، المعلومات المتعلقة بسعر هذا الحاسوب المحمول غير متوفرة لدينا في الوقت الراهن، ولكنه سيصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية في شهر مايو المقبل.