انت الان تتابع تفاصيل خبر "أوبو" تكشف عن أبرز مميزات هاتفها الجديد والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 24 فبراير 2019 05:25 مساءً - كشفت شركة "أوبو" الصينية عن مواصفات هاتفها الجديد، الذي يدعم ميزة تصوير ثورية، والاتصال بشبكة الجيل الخامس، ويعمل بمعالج كوالكوم سناب دراغون 855، بتقريب بصري حقيقي يبلغ 10X.

وأبرزت الشركة، في مؤتمر صحفي عقدته أمس السبت على هامش مشاركتها بالمؤتمر العالمي للجوال في برشلونة، مميزات هاتفها خاصةً فيما يتعلق بجودة الصور ووضوحها بشكل مميز عند تكبير المشهد بشكل زائد.

ويتميز هاتف "أوبو" بإمكانية التقاط الكاميرا الثانية فيه الصور بزاوية عريضة تبلغ 120 درجة، في حين ستتولى الأخيرة معالجة مسألة العمق، وفق ما ذكر موقع CNET التقني.

وبفضل التقريب الجديد غير المسبوق فقد باتت العدسات قادرة في الهاتف على تثبيت الصور بنسبة أفضل بـ73٪ مقارنة بكاميرات الهواتف التي تتيح تقريباً بصرياً 5X.

وكانت الشركة الصينية أعلنت، في ديسمبر الماضي، أنها تعمل على نموذج لهاتف بمثل هذه المواصفات سيحمل اسم "فايند إكس"، لكنها أوضحت في مؤتمرها أن الجهاز، الذي سيتوفر في الربع الثاني من هذا العام، سيدمج 3 كاميرات، الخلفية منها بدقة 48 ميغابكسل.