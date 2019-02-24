شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بفضل التكنولوجيا.. شاهد بريطانيا قبل وبعد الحرب العالمية الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلط تقرير بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية الضوء على مجموعة رائعة من الصور الجوية، والتى يعود تاريخها إلى الحرب العالمية الثانية، لتظهر كيف انتقلت بريطانيا من أرض قاحلة مدمرة إلى دولة حديثة.



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يرجع تاريخ أقدم صورة فى المجموعة التى يطلق عليها اسم Historical Google Earth ويصل عددها إلى 1500 صورة إلى عام 1945، وتم إطلاقهم جميعها على قاعدة بيانات.



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التقطت الصور من قبل طيارى سلاح الجو الملكى السابقين وقت الحرب بناء على تعليمات عالم الآثار JK St Joseph من جامعة كامبريدج، إذ تظهر كيف تغيرت البيئة المبنية فى المملكة المتحدة من فترة ما بعد الحرب المليئة بالتفجيرات، مع ظهور الطرق السريعة وناطحات السحاب الآن.



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كما تم تصوير المناظر الطبيعية القديمة ضمن مشروع التصوير الجوى فى كامبريدج، حيث تم تصوير أحدثها فى عام 2009، وتم نشر 1500 صورة فوتوغرافية لأول مرة من أرشيف تعداده حوالى 500000 صورة على موقع عبر شبكة الإنترنت يوم الجمعة.





قال البروفيسور مارتن ميليت عالم الآثار فى جامعة كامبريدج: "يمكن لأى شخص الذهاب إلى Google Earth وإلقاء نظرة على صور القمر الصناعى الحديثة، إلا أن هذا هو "جوجل إيرث" التاريخى الذى يتيح لك السفر عبر الزمن إلى بريطانيا التى لم تعد موجودة، ففى هذه الدفعة الأولى من الصور، بما فى ذلك بعض الصور الفوتوغرافية المبكرة للغاية، اخترنا بعض أفضل الصور وأكثرها جمالا لتوثيق الوجه المتغير للمدن والبلدات والسواحل من جميع أنحاء المملكة المتحدة، وكان التصوير الجوى لكامبريدج رائدًا وفريدًا، لم يكن أى شخص آخر فى العالم يفعل ذلك، وأصبحت الآن مصدر تاريخى للباحثين والجمهور باستخدام المكتبة الرقمية، فهى نافذة حيوية ورائعة عن الماضى، ةبمجرد أن تصبح هذه المادة متوفرة ومتاحة، فإنها تحفز الناس على القيام بأشياء لم نفكر فيها حتى الآن."



