شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تكشف عن الصورة الأوضح لأبعد جسم فى الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل مسبار "نيوهورايزن" صورة جديدة تظهر بقعاً غامضة ونقوش داكنة على الصخرة الفضائية الغريبة والمجمدة، التى تُعرف باسم "MU69 2014"، وتعد هذه الصورة هى الأوضح حتى الآن، مما يتيح للعلماء فرصة استكشاف تضاريس الجسم البعيد على بعد 4.1 مليار ميل.

وتعد الصخرة 2014 MU69 التى تقع فى حزام كويبر، بمثابة أبعد جسم استطاعت البشرية الوصول إليه ودراسته عن قرب، وفقا لما ذكره بيان إخبارى لمختبر الفيزياء التطبيقية بجامعة جونز هوبكنز.

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ويبلغ طول هذا الجسم الفضائى نحو 20 ميلاً تقريبًا، ويعتقد أنه لم يتغيّر بشكل أساسى منذ الأيام الأولى للنظام الشمسى - مما يجعله كائنًا صغيرًا ومثيرًا وغريبًا للدراسة.

فى وقت مبكر من يوم رأس السنة، أقترب نيوهورايزن التابع لوكالة (ناسا) على مسافة تصل إلى 2,200 من 2014 MU69، بسعرعة تتجاوز الـ 32,000 ميل فى الساعة، وجمع المسبار الكثير من المعلومات واستطاع التقاط مجموعة من الصور.

وتساعد كل مجموعة من الصور التى يرسلها "نيوهورايزن" على تحسين صورتنا لـ2014 MU69، إذ كشفت الدفعة الأولى من الصور عن شكله الذى يتألف من فصين مؤثرين - يطلق عليه اسم ثنائى الاتصال،.