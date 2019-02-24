تكنولوجيا: TCL تعرض رؤيتها في تصميم الهواتف القابلة للطي في معرض MWC

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم شركة TCL في فعاليات معرض الهاتف العالمي هذا العام، رؤيتها في تصميم الهواتف القابلة للطي في أكثر من نموذج من هذه الفئة، مع مواصفات تختلف إلى حد ما إلى أنها تتوافق في النهاية في DragonHinge الذي يجمع شاشات الهاتف.

بعد إعلان سامسونج عن هاتفها القابل للطي وخطط هواوي للإعلان الرسمي عن هاتف Mate X اليوم، تستعد شركات أخرى للكشف عن الإصدارات القادمة من الهواتف الذكية القابلة للطي، ومن بينها تأتي شركة TCL بأكثر من نموذج في معرض الهاتف العالمي هذا العام.

وتختلف النماذج المقدمة من شركة TCL في تصميم الكاميرات بين إعدادات ثلاثية أو رباعية أيضاً، إلا أن تصميم نماذج الهواتف القابلة للطي يتوافق في DragonHinge الذي يجمع الشاشات معاً.

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كما تتوافق هذه الإصدارات في شاشة AMOLED مميزة بحجم 7.2 إنش عند تمديد الشاشة، مع جودة عرض 2048 في 1536 بيكسل، كما ينخفض حجم الشاشة إلى النصف عند طي الهاتف، هذا إلى جانب تصميم مميز بحجم نحيف جداً للإطارات تشغل فيه الشاشة نسبة 90% في حجم الهاتف.

يذكر أن الهواتف القابلة للطي تعد واحدة من السمات الرئيسية لإصدارات هذا العام من الهواتف الذكية التي يكشف عنها في معرض MWC، بينما تتجه شركات أخرى لعرض الهواتف التي تدعم شبكات الجيل الخامس هذا العام، لذا نترقب الجديد في مؤتمر برشلونة خلال الأيام القادمة.

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