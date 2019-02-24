شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريب "إيميلات" ومذكرات سرية بين "زوكربيرج" ومديرى فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسرب حوار داخلى بين "مارك زوكربيرج" الرئيس التنفيذى لشركة فيس بوك، وباقى المديرين التنفيذيين للشركة عبر الإنترنت، حيث تضمنت التسريبات مذكرة سرية للغاية ترجع إلى عام 2012 والتى تشرح بالتفصيل العديد من المسائل المتعلقة بسياسات الخصوصية الخاصة بالشبكة الاجتماعية.

ووفقا لما نشره موقع TOI الهندى، قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إنه "تم نشر حوالى 60 صفحة من الصفحات غير المنقحة من دعوى قضائية بين فيس بوك وشركة Six4Three، ويبدو أن رسائل البريد الإلكترونى التى تم تسريبها تشير إلى خرق خصوصية الشبكة الاجتماعية، حيث كشف واحدا من تطبيقات الطرف الثالث عن النتائج المالية للشركة قبل الموعد المحدد، كما وجدت المحادثات الداخلية بين المديرين التنفيذيين حول هذا الموضوع طريقها إلى الانترنت".

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وجاءت هذه التسريبات من دعوى قضائية مرفوعة ضد فيس بوك من قبل “Six 4 Three”، المطورة لتطبيق Pikinis، والتى تأمل إجبار "فيس بوك" على مشاركة معلومات عن أصدقاء مستخدمى التطبيق، فيما نقل التقرير عن متحدث باسم فيس بوك قوله: "لقد جعلت محكمة بكاليفورنيا الأمر سريا حتى لا نتمكن من مناقشتها بالتفصيل"، كما قاتلت فيس بوك من أجل إبقاء ملفات المحكمة، ومن بينها رسائل البريد الإلكترونى ذات الصلة سرية".

ويبدو أن وثيقة سرية أخرى تم تسريبها، والتى تعد عبارة عن مذكرة مؤلفة من 8 صفحات تعود إلى يوليو 2012 من نائب رئيس السياسة العامة العالمية فى فيس بوك "Marne Levine"، والتى تناقش خطط جمع البيانات على أجهزة أندرويد، حيث تكشف مذكرة Levine" المسربة جهودًا تفصيلية يبذلها المسئولين التنفيذيون والموظفون فى فيس بوك لكسب ود السياسيين من جميع أنحاء العالم، كما يسلط الضوء أيضًا على اجتماع بين موظف فى فيس بوك ورئيس وحدة eCrime فى كاليفورنيا لمناقشة مكتب حماية النائب العام فى ولاية كاليفورنيا كامالا هاريس لحماية الخصوصية.

وأضاف المتحدث باسم فيس بوك: "على غرار الوثائق الأخرى التى تم نشرها انتهاكا لأمر محكمة العام الماضى، فإن هذه الوثائق المسربة تكشف جانبًا من القصة وتغفل السياق المهم".