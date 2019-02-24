شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قريبا.. يمكنك فتح باب سياراتك ببصمة وجهك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت شركة أبل براءة اختراع جديدة لنظام التعرف على الوجه، حيث حصلت على "حقوق نظام يتيح لسيارتك التعرف عليك عند ما تقترب منها"، وبهذا تفتح السيارات أقفال أبوابها عندما يقترب منها مستخدم مسجَّل، وقد تضبط الوضعيات المفضلة أيضا لكل مستخدم من ناحية المرايا ومقعد السائق.

لم تصل هذه التقنية إلى السيارات الذكية بعد، وعلى الرغم من أن براءة الاختراع نشرت مبكرا من هذا الأسبوع، إلا أن الشركة حصلت عليها في أوائل عام 2017، وذلك وفقًا لموقع إنجادجيت.