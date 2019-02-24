تكنولوجيا: سامسونج تستعد لإطلاق مكبرات Galaxy Home الذكية في شهر أبريل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت العملاق الكوري خلال مؤتمر Galaxy S10 مؤخراً تفاصيل جديدة حول موعد إطلاق المكبرات الصوتية الذكية Galaxy Home، حيث من المقرر أن يتم إطلاقها إلى الأسواق في شهر أبريل، كما تأتي المكبرات الصوتية مع مساعد Bixby.

أعلنت شركة سامسونج رسمياً عن المكبرات الصوتية الذكية Galaxy Home خلال شهر أغسطس من العام الماضي، ثم كشفت عن المكبرات الصوتية من جديد خلال مؤتمر المطوري دون أن تحدد موعد لإطلاق Galaxy Home إلى الأسواق.

وفي فعاليات مؤتمر سامسونج الذي أقيم مؤخراً للإعلان الرسمي عن سلسلة S10، أعلنت سامسونج في تصريحات رسمية على أن المكبرات الصوتية ستنطلق إلى الأسواق في شهر أبريل.

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ولقد جاءت هذه التصريحات عبر الرئيس التنفيذي لشركة سامسونج DJ Koh بعد إنتهاء الإعلان عن سلسلة S10، إلا أنه لم يقدم أي تفاصيل حول الموعد المحدد في شهر أبريل، أو عن خطط الشركة القادمة لخط إنتاجها من المكبرات الصوتية الذكية.

يذكر أن مكبرات Galaxy Home الصوتية الذكية التي تستعد لإطلاقها سامسونج مع مساعد Bixby، في إطار إستعداد العملاق الكوري لمنافسة جوجل وامازون إلى جانب ابل في الأسواق.

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