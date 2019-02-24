Meizu تكشف أخيرًا عن موعد الإعلان الرسمي عن الهاتف Meizu Note 9

فاطمة أيت طالب - دبي - سمعنا ورأينا العديد من الأشياء حول الهاتف Meizu Note 9 القادم من شركة Meizu، ولكن هذه الأخيرة فضلت إلتزام الصمت بشأن موعد الإعلان الرسمي عن هذا الهاتف، على الأقل إلى غاية اليوم حيث قررت الشركة الصينية التأكيد من خلال حسابها الرسمي على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo على أنها ذاهبة للكشف عن الهاتف Meizu Note 9 في اليوم السادس من شهر مارس المقبل.

وعندما يتعلق الأمر بالمواصفات التقنية للهاتف Meizu Note 9، فقد كشفت لنا هيئة الإتصالات الصينية TENAA من قبل أن هذا الهاتف سيضم شاشة بحجم 6.2 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 675، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB. وعلاوة على ذلك، فقد كشفت لنا الهيئة الصينية كذلك بأن الهاتف Meizu M9 Note سيضم كاميرا أمامية بدقة 20 ميغابكسل وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 48 ميغابكسل للمستشعر الأول وبدقة 5 ميغابكسل للمستشعر الثاني علمًا أن المستشعر الأول يضم عدسة بفتحة 1.8. وبصرف النظر عن الكاميرات، فقد قيل كذلك أن الهاتف Meizu M9 Note سيضم بطارية بسعة 3900mAh، كما أنه سيأتي مسبقًا مع نظام Android 9 Pie ومع واجهة FlymeOS 7.

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من المتوقع أن يتم إطلاق الهاتف Meizu Note 9 لأول مرة في الصين فقط، ولكننا نتوقع أن يتم إطلاق هذا الهاتف في المزيد من الأسواق حول العالم في الأشهر التالية.

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