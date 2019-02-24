مودمات 5G التابعة لشركة Intel لن تشق طريقها للهواتف الذكية حتى العام 2020

فاطمة أيت طالب - دبي - كوالكوم هي من تقود من دون أدنى شك سوق المودمات المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G. ومن المتوقع أن ترمي شركة Intel بقبعتها في الحلبة أيضًا، ولكن لسوء الحظ يبدو أن المودم الأول المتوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G من شركة Intel لن يصل حتى العام 2020، وهو ما يعني أنه لن يكون أمامها أي خيار سوى التخلي عن حصتها السوقية لشركة كوالكوم لمدة عام كامل.

هذا وفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية يكشف أن شركة Intel ستقوم بشحن مودم 5G الخاص بها في وقت لاحق من هذا العام، إلا أن الشركة لا تتوقع رؤية هذا المودم يشق طريقه إلى الهواتف الذكية حتى العام 2020. ما يثير الإهتمام هو أنه سبق لنا وسمعنا بأن شركة آبل لن تقوم بإطلاق iPhone الأول المتوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G حتى العام 2020، وهذا ما يتزامن مع التقرير الأخير.

وفي الوقت نفسه، سمعنا أيضًا شائعات تفيد بأن شركة آبل قد لا تستورد مودم 5G الذي ستقوم بإستخدامه في هواتف iPhone الخاصة بها من شركة Intel. وكما تعلمون على الأرجح، فشركة آبل تستخدم بالفعل مودمات Intel في بعض طرازات iPhone الحالية، ولكن التقارير الحديثة لمحت إلى أن شركة آبل تتطلع إلى التخلص من Intel والعمل على تصميم المودمات الخاصة بها.

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وعلاوة على ذلك، فقد تردد أيضًا أن شركة آبل تجري محادثات مع شركات مثل سامسونج و MediaTek لإستخدام مودمات 5G التابعة لهذه الأخيرة في هواتف iPhone القادمة. ومع ذلك، فمن غير الواضح ما إذا كان الجدول الزمني لشركة Intel سيكون له تأثير على خطط شركة آبل. عموما، سيتعين علينا الإنتظار حتى العام 2020 لمعرفة ذلك.

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