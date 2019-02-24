تكنولوجيا: هاتف P30 lite يأتي من هواوي بشاشة 6.15 إنش مع دقة عرض 1080 بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت تسريبات جديدة حول أحد إصدارات هواوي المرتقبة من سلسة P30، حيث كشفت تسريبات TENAA على أن هاتف P30 lite يأتي بحجم شاشة 6.15 إنش مع جودة عرض 1080 بيكسل.

انطلقت أحدث التسريبات حول هاتف P30 lite من الصين مؤخراً بعد أن تم إعتماد الهاتف بالفعل مع شاشة بجودة عرض 1080 بيكسل وحجم 6.15 إنش، كما تشير التوقعات إلى أن الإصدار الرئيسي P30 سيأتي بحجم شاشة 6.1 إنش أيضاً، كما يأتي بجودة عرض 1080 بيكسل.

كما ظهر الهاتف في تسريبات مصورة عبر إحدى الشركات المصنعة للحافظات، حيث من المقرر أن يتميز الهاتف بتصميم النتوء teardrop أعلى الشاشة.

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أيضاً من المقرر وفقاً للتسريبات أن يضم هاتف P30 lite بطارية بقدرة 3240 mAh، كما يأتي الهاتف بتقنية الشحن السريع مع شاحن بقدرة 18W يرتكز على معايير 3C، كما يتميز الهاتف بقياسات 152.9 في 72.7 في 7.4مم.

وفي مواصفات الكاميرة تشير التسريبات إلى أن هاتف P30 lite يأتي بكاميرة ثلاثية خلفية بتصميم رأسي، على أن تضم مستشعر 20، و16 إلى جانب 2 ميجا بيكسل، كما يضم الهاتف رقاقة معالج Kirin 710.

يذكر أن هواوي لم تكشف رسمياً حتى الآن عن موعد مؤتمر سلسلة P30، إلا أن التوقعات تشير إلى 26 من شهر مارس المقبل للإعلان الرسمي عن إصدارات هواوي المميزة لهذا العام.

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