تكنولوجيا: تسريبات مصورة لهاتف Galaxy A50 باللون الأبيض

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أحدث الصور الحية التي رصدت مؤخراً لهاتف Galaxy A50، تكشف عن تصميم الهاتف باللون الأبيض Prism، وهو أحد الإختيارات التي قدمت من سامسونج في سلسة S10 مؤخراً.

كشفت تسريبات جديدة عن أحدث الصور الحية لهاتف Galaxy A50 باللون الأبيض، كما يظهر الهاتف بتصميم منحني أيضاً، وقد أشارت التسريبات إلى أن الهاتف سيتوفر أيضاً باللون الأزرق والأسود.

وتشير التوقعات إلى أن هاتف A50 سيكون أعلى الهواتف في الفئة المتوسطة، لذا ستكون الألوان المقدمة في الهاتف أسود بتصميم زجاجي وأزرق أيضاً زجاجي.

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أيضاً من المقرر أن يأتي هاتف Galaxy A50 بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية، مع مستشعر رئيسي 25 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/1.7 وميزة التثبيت البصري، إلى جانب مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل مع عدسات واسعة الزوايا، ومستشعر 5 ميجا بيكسل يدعم عمق التصوير وبتفاصيل أكثر دقة.

كما يتميز هاتف Galaxy A50 بشاشة Super AMOLED بحجم 6.4 إنش، مع جودة عرض 1080 بيكسل، أيضاً تأتي الشاشة بتصميم Infinity U مع نتوء علوي يضم مستشعر بدقة 25 ميجا بيكسل.

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