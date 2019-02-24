Nvidia تطلق بطاقة الرسوميات Nvidia GTX 1660 Ti للحواسيب، وتكلف إبتداء من 279$

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد أشهر من التسريبات، قامت شركة Nvidia أخيرًا بإطلاق بطاقة الرسوميات Nvidia GeForce GTX 1660 TI للحواسيب المكتبية. بسعر يبلغ 279 دولار أمريكي، ستحصل على بطاقة الرسوميات الجديدة هذه والتي ستأتي لتحل محل بطاقة الرسوميات Nvidia GeForce GTX 1060 مع تقديم نفس أداء بطاقة الرسوميات Nvidia GeForce GTX 1070.

كما يمكنكم أن تتوقعوا، فبطاقة الرسوميات Nvidia GeForce GTX 1660 Ti تستند على معمارية Turing الأحدث من شركة Nvidia والتي رأيناها سابقًا في سلسلة بطاقات الرسوميات Nvidia GeForce RTX Series. ومع ذلك، بطاقة الرسوميات الجديدة من شركة Nvidia لا تتوفر على العديد من الميزات التي رأيناها في بطاقات الرسوميات Nvidia GeForce RTX Series الأكثر تكلفة. وهذا يعني أنها لن تأتي مع تكنولوجيا تتبع الأشعة التي تعمل على حساب تأثير شعاع الضوء الإفتراضي على الأسطح حسب البيئة المحيطة. ومع ذلك، بعض الميزات الأخرى مثل تغيير معدل التظليل ستكون موجودة.

بطاقة الرسوميات الجديدة Nvidia GeForce GTX 1660 Ti تستند على المعالج TU116 الجديد كليًا، وهو مشابه للمعالج Turing القوي ولكن من دون أنوية RT و Tensor. تم إنشاؤه بإستخدام معمارية 12 نانومتر ويضم 24 وحدة تظليل و1536 نواة من نوع CUDA. وعلاوة على ذلك، فبطاقة الرسوميات الجديدة من شركة Nvidia تضم 6.6 مليار ترانزستور، وهذا ما يمثل زيادة بنسبة 50 في المئة مقارنة مع بطاقة الرسوميات الحالية Nvidia GeForce GTX 1060. وبالمناسبة، فقد تحسن أداء بطاقة الرسوميات الجديدة بنسبة 50 في المئة مقارنة مع Nvidia GeForce GTX 1060 مع العلم بأنها تأتي كذلك مع 6GB من ذاكرة GDDR6 التي تمتاز بسرعة 12Gbps مع معدل لنقل البيانات يبلغ 288GB/s.

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ووفقا للمراجعات الأولية، فقد نجحت Nvidia GeForce GTX 1660 Ti في التفوق بسهولة على Nvidia GeForce GTX 1060 بالإضافة إلى AMD Radeon RX 590، كما أنها تقدم أداء مقارب لبطاقات الرسوميات Nvidia GeForce GTX 1070 و AMD RX Vega 56 الأكثر تكلفة. ونتيجة لذلك، يبدو أن شركة AMD قررت خفض سعر بطاقة الرسوميات AMD Radeon RX Vega 56 مؤقتًا إلى 279$.

النسخة الأساسية من بطاقة الرسوميات Nvidia GeForce GTX 1660 Ti ستكلف 279 دولار أمريكي، في حين ستكلف النسخة الأكثر تقدمًا من بطاقة الرسوميات هذه ما يصل إلى 300 دولار أمريكي.

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