Nubia تثير حماسة المشجعين بإعلانات تشويقية جديدة لهاتفها القابل للف حول المعصم

فاطمة أيت طالب - دبي - لا يخفى على أحد أن العلامة التجارية الفرعية Nubia التابعة لشركة ZTE تعمل على إنشاء جهازًا قابلا للطي يمكن لفه حول المعصم خلال الحدث الذي ستعقده الشركة يوم غد الإثنين الموافق لـ 25 فبراير بمدينة برشلونة الإسبانية، وبالضبط في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019. وعلى الرغم من أنها مسألة ساعات فقط قبل أن يتم الكشف رسميًا عن هذا الجهاز، فقد قررت الشركة الصينية نشر إعلانين تشويقيين لإبقاء المشجعين متحمسين.
وبطبيعة الحال، هذه الإعلانات التشويقية لا تكشف عن الكثير من التفاصيل، ولكنها تستمر في التأكيد على حقيقة أن الجهاز القابل للطي القادم من الشركة سيضم شاشة OLED مرنة، وسيلتف حول معصمك.
عموما، سنتأكد من كل شيء عندما ستقوم الشركة الصينية بإزاحة الستار رسميًا عن الجهاز في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 يوم غد الإثنين مع العلم بأن حدث الإعلان الرسمي سيعقد في الساعة السادسة مساءً بتوقيت وسط أوروبا.
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