تسريب المواصفا التقنية لكل من Xperia 10 و Xperia 10 Plus و Xperia 1 و Xperia L3

فاطمة أيت طالب - دبي - ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 المقرر عقده بمدينة برشلونة الإسبانية ستقوم شركة Sony بإزاحة الستار عن دفعة جديدة من هواتف Xperia الجديدة، وستضم جميعها شاشة CinemaWide الطويلة والتي تمتاز بالأبعاد 21:9 بإستثناء الهاتف Xperia L3 الذي سيضم شاشة بالأبعاد 18:9. وحتى ذلك الحين، فقد تم اليوم تسريب صور ومواصفات جميع هذه الهواتف الذكية، ويمكنك الإطلاع عليها أدناه.

وبالنسبة للهاتف Xperia 10، فهو سيضم شاشة طويلة بحجم 6 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 630، وذاكرة عشوائية بحجم 3GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل وخلفية مزدوجة بدقة 13 ميغابكسل للمستشعر الأول وبدقة 8 ميغابكسل للمستشعر الثاني. وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف يضم كذلك بطارية بسعة 2870mAh، ومستشعر بصمات الأصابع في الجانب، كما أنه يأتي بشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie.

أما بخصوص الهاتف Xperia 10 Plus، فهو سيضم شاشة طويلة بحجم 6.5 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 636، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل، وخلفية مزدوجة بدقة 12 ميغابكسل للمستشعر الأول وبدقة 8 ميغابكسل للمستشعر الثاني الذي يوفر التقريب البصري. وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف يضم كذلك بطارية بسعة 3000mAh، ومستشعر بصمات الأصابع في الجانب، كما أنه يأتي بشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie.

أما بالنسبة للهاتف Xperia 1 والذي يعتبر الهاتف الأكثر رقيًا في هذه التشكيلة، فهو سيأتي مع مواصفات تقنية راقية جدًا تشمل شاشة OLED طويلة بحجم 6.5 إنش وبدقة 4K HDR، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 855، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل، وخلفية ثلاثية بدقة 12 ميغابكسل لجميع المستشعرات الثلاث علمًا أن المستشعر الأول يضم عدسة واسعة، في حين يضم المستشعر الثاني عدسة بزاوية مشاهدة واسعة، والمستشعر الثالث عدسة مقربة مع تقنية تثبيت الصورة OIS. وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف يضم كذلك بطارية بسعة 3300mAh، ومستشعر بصمات الأصابع في الجانب، كما أنه يأتي بشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie.

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الهاتف Xperia L3 الرابع والأخير في هذه القائمة يعتبر هو الأدنى في هذه التشكيلة، فهو سيضم شاشة طويلة بحجم 5.7 إنش وبدقة +HD، ومعالج ثماني النوى من فئة MediaTek 6762، وذاكرة عشوائية بحجم 3GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل، وخلفية مزدوجة بدقة 13 ميغابكسل للمستشعر الأول وبدقة 2 ميغابكسل للمستشعر الثاني . وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف يضم كذلك بطارية بسعة 3300mAh، ومستشعر بصمات الأصابع في الجانب، كما أنه يأتي بشكل مسبق مع نظام Android Oreo.

يقال بأن الهواتف Xperia 10 و Xperia 10 Plus و Xperia L3 ستصبح متاحة للشراء في شهر أبريل المقبل، ولكن الهاتف Xperia 1 لن يكون متاحًا للشراء حتى شهر يونيو المقبل. وعندما يتعلق الأمر بالأسعار، فقد تردد أن الهاتف Xperia 10 سيكلف 399$، في حين سيكلف كل من Xperia 10 Plus و Xperia 1 و Xperia L1 ما يعادل 399$ و 1099$ و 199$ على التوالي. عموما، سنتأكد من كل شيء عندما ستقوم شركة Sony بالإعلان عن هذه الهواتف يوم غد الأثنين.

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