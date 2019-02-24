شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قبل يوم من انطلاقه.. كل ما تود معرفته عن المؤتمر العالمى للهواتف MWC 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق غدا الإثنين 25 فبراير فعاليات مؤتمر MWC 2019، والذى سيضم بداخله العديد من المفاجئات، وفيما يلى نعرض مجموعة من المعلومات المهمة عن هذا المعرض كما يلى:

- ماهو معرض MWC ؟

هو يعنى المؤتمر العالمى للهواتف المحمولة، وهو اختصار لكلمة Mobile World Congress وهو يعد أكبر حدث سنوى للهواتف، والى تتنافس فيه مختلف شركات التكنولوجيا لتقديم أفضل ما لديها من أجهزة وتقنيات جديدة، إذ تستغله الكثير من شركات التكنولوجيا للإعلان عن هواتفها الجديدة أو عن أنظمتها المختلفة لشركات الاتصالات بشكل عام.

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- موعد معرض MWC؟

يقام المعرض بشكل سنوى فى مدينة برشلونة الاسبانية فى الأسبوع الأخير من شهر فبراير أو أول أسبوع من شهر مارس، حيث سيعقد خلال عامنا الجارى 2019 خلال الفترة من الإثنين 25 فبراير حتى الخميس 28 فبراير.

- تاريخ MWC:

ظهر معرض MWC أول مرة عام 1987، وكان يحمل اسم Pan European Digital Conference ليقام كل عام فى مدينة أوروبية مختلفة، حيث كانت بدايتها العاصمة الإيطالية روما، ثم انتقل بعد ذلك إلى كل من نيس، برلين، أثينا، مدريد وغيرها من مختلف الدول العالم، ثم انتقل فى عام 2006 إلى مدينة برشلونة الإسبانية.