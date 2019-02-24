شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 4 معلومات عن إطلاق أول رحلة تجريبية من SpaceX لمحطة الفضاء الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) رسميا على قيام شركة "سبيس إكس" المملوكة لإيلون موسك برحلة تجريبية لمحطة الفضاء الدولية، وفيما يلى نعرض مجموعة من المعلومات عن هذه الخطوة كما يلى:

- منحت وكالة ناسا كل من شركتى "سبيس إكس" مبلغ 2.6 مليار دولار، وشركة بوينج 4.2 مليار دولار، من أجل بناء أنظمة إطلاق منفصلة للصواريخ والمركبات لنقل رواد الفضاء الأمريكيين من وإلى محطة الفضاء الدولية بموجب هذه الموافقة.

- أزالت هذه الموافقة عقبة كبيرة أمام محاولات "سبيس إكس" فى مساعدة وكالة "ناسا" على استئناف برنامج رحلات الفضاء الأمريكى المأهولة والذى توقف منذ انتهاء بعثات مكوك الفضاء فى عام 2011.

Advertisements

- من المنتظر إطلاق أول رحلة غير مأهولة لكبسولة الركاب الجديدة Crew Dragon التابعة لـ SpaceX، فى الثانى من مارس من كيب كانافيرال بولاية فلوريدا.

- إذا نجحت الكبسولة فى الوصول إلى المدار، فستكون سبيس إكس هي الأقرب لوضع أول بشر على متن مركبتها الفضائية وإرسالهم إلى الفضاء