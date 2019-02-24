شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "مايكروسوفت" تستعد للكشف عن عدد من وحدة تحكم الألعاب خلال E3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد أن شركة مايكروسوفت تستعد للكشف عن أكثر من وحدة تحكم فى الألعاب خلال فعاليات مؤتمر E3 لعام 2019، حيث تستعد شركة مايكروسوفت للكشف عن إصدارات جديدة من وحدة الألعاب Scarlet التى أعلنت عنها خلال العام الماضى.

ووفقا لما نشره موقع The Verge الأمريكى، فمن المنتظر أن تأتى وحدة التحكم فى الألعاب بنفس الفئة السعرية لأجهزة Xbox One X لكنها ستقدم تجربة منصات الألعاب التقليدية، بينما ستأتى وحدة التحكم فى الألعاب الثانية بتصميم أكثر حداثة وسعر منخفض، فيما كشف التقرير أن مايكروسوفت تطلق الأسماء الرمزية Lockheart وAnaconda على وحدات الألعاب حالياً، ومن المنتظر أن تظهر مزيد من التفاصيل الجديدة حول وحدات الألعاب خلال الأشهر المقبلة.

وأشارت بعض التقارير إلى أن هذه الأجهزة ستتوفر فى الأسواق بحلول 2020، فى حين أكدت تقارير أخرى أن منصات الألعاب الجديدة سيكشف عنها للمرة الأولى فى E3 هذا العام، مع ملاحظة أن مايكروسوفت تعد واحدة من الشركات التى تستعد بشكل جاد للمشاركة ضمن فعاليات معرض E3 السنوية.