4 تطبيقات مهمة للعاملين بمجال التسويق على محركات البحث

تزداد يومًا بعد يوم أهمية محركات البحث وخصوصًا محرك البحث الأشهر جوجل، فقد زادت عدد عمليات البحث على جوجل حتى وصلت إلى مئات المليارات في العام الواحد، ولذلك فإنه يجب على الأنشطة التجارية والخدمية الاهتمام بتعزيز ظهور مواقعها في النتائج الأولي لعمليات البحث التي يقوم بها المستخدمين باستخدام كلمات ذات صلة بمنتجات أو خدمات تلك الأنشطة.

يمكن لموقعك أن يتصدر نتائج البحث إما عن طريق الإلتزام بتطبيق معايير تحسين محركات البحث SEO وهذه الطريقة تستغرق الكثير من الوقت لكنها تأتي بنتائج ممتازة على المدى البعيد، أو من خلال الاستثمار في الإعلانات المدفوعة على محركات البحث وهذه الطريقة تأتي بنتائج أسرع.

فيما يلي 4 تطبيقات مهمة للعاملين في التسويق على محركات البحث:

1- تطبيق Google Ads

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يتيح لك هذا التطبيق الاطلاع على مؤشرات أداء جميع حملات التسويق على محركات البحث التي قمت بإنشائها على حسابك الإعلاني على جوجل في أي وقت ومن أي مكان من خلال هاتفك الذكي، كما يتيح لك حذف أو إضافة الكلمات المفتاحية من المجموعات الإعلانية الموجودة بحملاتك.

يوفر لك التطبيق أيضًا إمكانية تعديل ميزانية الحملات الإعلانية وإجراء التحسينات اللازمة لتعزيز أدائها، ويمكنك من خلال التطبيق تلقي التنبيهات الهامة والإشعارات التي ترد إلى حسابك الإعلاني على جوجل، كما تستطيع التحدث إلى أحد خبراء جوجل مباشرة من خلال التطبيق.

التطبيق متاح مجانا لمستخدمي نظام أندرويد على متجر جوجل بلاي، وكذلك لمستخدمي نظام آي أو إس على متجر آيتيونز.

2- تطبيق Bing Ads

هذا التطبيق يتيح للمعلنين على محرك البحث Bing متابعة تفاصيل حملاتهم الإعلانية مع القدرة على التحكم في هذه الحملات وتعديل الميزانية المخصصة لها في أي وقت من خلال هواتفهم، و كذلك إمكانية مقارنة مؤشرات الأداء المختلفة.

التطبيق يوفر أيضًا إمكانية التواصل مع فريق الدعم الفني لإعلانات Bing، ومتلقي الإشعارات عند تشغيل القواعد التلقائية Automatic Rules بحسابك الإعلاني.

التطبيق متاح مجانا لمستخدمي نظام أندرويد على متجر جوجل بلاي، وكذلك لمستخدمي نظام آي أو إس على متجر آيتيونز.

3- تطبيق Keyword Research Tool

من المعلوم أن الكلمات المفتاحية هي أساس عمل الإعلانات المدفوعة على محركات البحث، لذلك يهتم العاملون بهذا المجال بالبحث عن الكلمات المفتاحية المناسبة لتضمينها في إعلاناتهم النصية على محركات البحث لضمان وصول إعلاناتهم إلى العملاء المستهدفين.

هذا التطبيق يتيح للعاملين بمجال التسويق على محركات البحث الحصول على اقتراحات لكلمات مفتاحية جديدة بناء على الكلمة المفتاحية الرئيسية وبذلك يساعدهم على تضمين كلمات مفتاحية أكثر لتوسيع نطاق انتشار إعلاناتهم، كما يعتبر التطبيق مناسبًا للعاملين بمجال تحسين محركات البحث أيضًا لان الكلمات المفتاحية تعتبر من أساسيات عملهم.

التطبيق متاح مجانا لمستخدمي نظام أندرويد على متجر جوجل بلاي، وكذلك لمستخدمي نظام آي أو إس على متجر آيتيونز.

4- تطبيق Search Engine Land

هذا التطبيق تابع للموقع الشهير Search Engine Land الذي يعتبر أحد مصادر المعرفة والمراجع الأساسية على مستوى العالم لكل ما يتعلق بمحركات البحث، بما يشمل تحديثات الخوارزميات الخاصة بمحركات البحث وأفضل الممارسات للإعلانات المدفوعة على محركات البحث ويضم كذلك العديد من النصائح والتوجيهات الهامة لتحسين محركات البحث.

لذلك يمكن للعاملين في مجال التسويق على محركات البحث أن يقوموا بمطالعة ما يتم نشره من مقالات مفيدة عن المجال على هذا الموقع مباشرة من خلال هذا التطبيق.

التطبيق متاح مجانا لمستخدمي نظام أندرويد على متجر جوجل بلاي، وكذلك لمستخدمي نظام آي أو إس على متجر آيتيونز.