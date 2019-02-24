شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وكالة الفضاء الروسية تفتح باب التقديم لراغبى الانضمام لصفوف رواد الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتزم وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" تدريب مجموعات جديدة ليصبحوا رواد فضاء تابعين لروسيا، حيث أعلنت عن فتح باب التقديم للراغبين فى الانضمام.

ووفقا لوكالة تاس الروسية فقال فلاديمير أوستيمينكو، المتحدث باسم الوكالة الروسية ذاتها: "لقد بدأنا فى قبول متدربين جدد فى المركز الروسى المتخصص فى تدريب رواد الفضاء، ولم نحدد بعد الحد الأقصى للمتدربين، وكذلك مدة الدورات التدريبية التى سيتلقونها، وسيتم الإفصاح عن تلك المعلومات وغيرها فى مؤتمر صحفى".

وانضم العام الماضى إلى صفوف روس كوسموس 10 أشخاص ليتدربوا لكى يصبحوا رواد فضاء، وهذا العدد تم اختياره من 420 آخرين.