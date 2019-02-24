كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| رحلة مبتكرة..ساعة “ulysse nardin” المستوحاة من البحر

متابعة-سنيار: منذ عام 1846، صمم ulysse nardin ساعات مع شغف لجميع الأشياء البحرية، وتعرف باسم “marine mega yacht”.

ويأخذ تصميم “marine mega yacht”، الذي ظهر لأول مرة في معرض يامي 2019، زبائنه في رحلة أكثر ابتكارًا وأناقة في صناعة الساعات،كوما يوحي اسمها، فهي مخصصة لأصحاب المراكب الشراعية والطرادات الفاخرة، وكما هو الحال في سفنهم، يمزج البراعة التقنية وجمال المحيط.

توفر الساعة التي يبلغ قطرها 44 ملم حلولاً فنية للبحارة في تصميم طليعي حيث تشير جميع التفاصيل إلى تلك السفن، وفي الجزء العلوي من الوجه، أقواس سطح فاخرة من الذهب الأبيض، وعلى اليمين، تعرض المرساة الخيار الأمثل لنقاط التثبيت عند الإرساء.

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تتميز الساعة بعرض ثلاثي الأبعاد لمراحل القمر وارتفاع المد والجزر بالنسبة إلى موقع معين، والتي يمكن تعديلها باستخدام التاج، ويتم التعامل مع جانب واحد من المجال في PVD الأزرق لتمثيل القمر الجديد في حين يتم التعامل مع الآخر مع rhodiumized لمحاكاة تأثير الشمس.

يتضح الشكل الفني للساعة من المرساة الشكلية وسلسلتها، التي تتحرك فقط استجابة للتاج، في المجموع، تتضمن 504 مكونا وتم بناؤها من قبل أفضل صانعي الساعات للعلامة التجارية، إلى جانب “كريستوف كلاريه”، ولتتناسب مع جمالها المعقد، تقتصر الطبعة الخاصة على 30 قطعة فقط.