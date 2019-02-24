كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| بعد سرقتها..العثور على سيارة تيسلا بفضل تقنية التتبع

متابعة-سنيار: انطلقت الشرطة في مطاردة من خلال ريفرسايد، كاليفورنيا، بعد سرقة تسلا من مرآب للسيارات، وفي اللحظة التي تحركت فيها السيارة، عرف المالك أن سيارته كانت في حالة تحرك، وفقا لتقارير إخبارية محلية.

وقد أبلغ صاحب تسلا الشرطة، التي اعتقلت المشتبه به، بفضل تطبيق تسلا، الذي يمكن من تتبع موقع السيارة ومستوى الشح ، ويمكن أيضًا التحكم في المناخ الداخلي.

وقد تمكن تطبيق تسلا من تحديد موقع اللص، ونقل المعلومات إلى المالك، ومن تم إلى السلطات التي تعقبت السيارة وطاردتها حتى توقفت بطاريتها، التي قال المالك أنها كانت منخفضة.

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وَوِفقاً لموقع “ماشابل”، فقد قالت شرطة ريفرسايد في بيان صحفي: “نحن لا نعرف ما إذا كانت السرعة العالية والقيادة المتهورة قد تسببت في انخفاض بطارية تسلا، أو إذا لم تكن مشحونة بالكامل عند سرقتها، لكن المالك قال إن البطارية كانت تموت مما تسبب في توقف السائق في الطريق السريع “، وقد ألقي القبض على المشتبه به ووجهت إليه تهمة سرقة السيارة، والتهرب من الشرطة.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا Elon Musk عن ميزة حماية جديدة تسمى Sentry Mode، وهو نظام إنذار وكاميرات أمان تمكنك من مشاهدة السيارة أثناء ركنها.