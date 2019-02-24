كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Model X”..سماعات أذن لاسلكية حقيقية على “Indiegogo”

متابعة-سنيار: قام فريق التطوير في شركة Advanced بإنشاء سماعات أذن لاسلكية حقيقية أطلق عليها “Model X”.

صُممت سماعات الأذن طراز True True اللاسلكية لإنتاج صوت هاي-فاي عالي الجودة، بتقنية الجيل التالي في هيكل صغير ومريح.

تتضمن ميزات سماعات الأذن اللاسلكية طراز X إقران تلقائي، التحكم الصوتي، بلوتوث 5.0، إلغاء الضوضاء، والتحكم باللمس.

“Model X” هي أفضل سماعات رأس لاسلكية في العالم تم تطويرها من الألف إلى الياء لتوصيل صوت hi-fi عالي الجودة، بالإضافة إلى العديد من الميزات الأخرى، وقال مطوروها أنها ستحدث ثورة في طريقة الاستماع إلى الموسيقى.

سماعات “Model X” متوفرة للدعم على موقع التمويل Indiegogo، مع تعهدات تبدأ من 69 دولار وتوفر 30٪ من التوفير في سعر التجزئة الموصى به.

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