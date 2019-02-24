شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دبى تعتزم استخدام الذكاء الاصطناعى فى تنظيف محطات المترو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسلت هيئة الطرق والمواصلات فى دبى فريقاً من الروبوتات للمساعدة فى تنظيف محطات المترو فى المدينة.

ووفقا لموقع gulf-insider فأعلنت هيئة الطرق والمواصلات فى دبى "RTA" أنه فى سياق استراتيجية الذكاء الاصطناعى الإماراتية، ستبدأ فى استخدام الروبوتات فى محطات المترو للتنظيف.

وستشهد استراتيجية الإمارات العربية المتحدة التى أطلقتها فى أكتوبر 2017 استخدام التكنولوجيا فى مختلف الخدمات والقطاعات ومشاريع البنية التحتية المستقبلية.

Advertisements

ففى قطاع النقل سيتم استخدام الذكاء الاصطناعى لتقليل الحوادث وازدحام المرور، وخفض تكاليف التشغيل، وجذب المزيد من سياسات المرور الفعالة.

وتستخدم هيئة الطرق والمواصلات بالفعل الذكاء الاصطناعى فى العديد من الخدمات بما فى ذلك التحكم الآلى فى تردد خدمة المترو، والتعلم الآلى فى تحليل البيانات الضخمة ، ونظام الاستجابة للطوارئ فى مركز القيادة والتحكم للمؤسسة (EC3).

وعن إمكانيات الروبوت فهو قادر على ترشيد استهلاك المياه وكذلك لديه القدرة على التعقيم، ويتم برمجته مسبقاً على عمليات وأنماط تنظيف الأرضيات، ليعمل بشكل آلى دون حاجة إلى التدخل البشرى، يملك حساسات تساعده فى التنقل بين المساحات والكشف عن المعوقات، حتى لا يصطدم بها.