تكنولوجيا: شركة OPPO تستعد لإصدار هاتفين جديدين.. يدعمان شبكات الجيل الخامس وبأقوى معالج كوالكوم وبكاميرا مجنونة!

أعلنت الشركة الصينية لتصنيع الهواتف الذكية “أوبو” OPPO عن نيتها إصدار هاتفين ذكيين بتقنية متقدمة خلال الأشهر القليلة القادمة، وذلك خلال المؤتمر الذي نظمته OPPO في برشلونة بأسبانيا، قبل ساعات من بدء فعاليات مؤتمر الجوالات العالمي MWC 2019.

وأكدت “أوبو” OPPO أن هواتفها الذكية القادمة، والمرجح صدورها في الربع الثاني من العام الجاري، ستدعم شبكات الجيل الخامس للاتصالات 5G، وأنها ستعمل بأقوى وأحدث معالجات كوالكوم، معالج كوالكوم Qualcomm 855، الذي أعلن عنه ديسمبر الماضي.

Advertisements

وستحمل هواتف أوبو OPPO القادمة مودم كوالكوم Qualcomm X50، المخصص لشبكات الجيل الخامس للاتصالات 5G، والذي يصل الحد الأقصى لسرعة التنزيل له إلى 5 جيجابت في الثانية!ّ

ومن المميز في هواتف “أوبو” OPPO القادمة تزويدها بتقنية التكبير (زووم) الجديدة من OPPO، حيث الكاميرا ثلاثية العدسات، بقوة تكبير 10 أضعاف 10x، و48 ميجابكسل، والتي يمكنها التقاط الصور في البعد البؤري بين 16 و160 مم دون أن تفقد الصورة شيئا من جودتها.