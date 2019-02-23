كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات المصورة اليوم عن موعد مؤتمر Asus المقرر عقده في 14 من شهر مايو، حيث تكشف رسمياً عن هاتف Zenfone 6.
يبدو أن شركة Asus ستتخطى الإعلان الرسمي عن هاتف Zenfone 6 خلال فعاليات مؤتمر MWC للعام 2019، لتعقد مؤتمرها الخاص في شهر مايو، وذلك وفقاً للتسريبات المصورة التي كشف عنها اليوم لإحدى المجلات الإعلانية الخاصة بالشركة.
وتشير التسريبات المصورة إلى أن Asus ستقدم هاتف Zenfone 6 هذا العام بتصميم مميز بحواف نحيفة جداً، كما يأتي هاتف Zenfone 6 دون النتوء العلوي في الشاشة، لذا من المتوقع أن يقدم هذا الإصدار بتصميم منزلق أو بتصميم الكاميرة المنبثقة من الهاتف.
بالتأكيد مازالت الكثير من التفاصيل والمواصفات حول الهاتف التي لم يكشف عنها حتى الآن، لذا من المتوقع أن تنطلق مزيد من التسريبات على شبكة الإنترنت حتى مؤتمر الشركة في شهر مايو.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن مؤتمر Asus القادم في 14 من مايو للإعلان عن Zenfone 6 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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