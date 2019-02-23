انت الان تتابع تفاصيل خبر ستائر جديدة تُنَقّي جو المنزل من الروائح والملوثات والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 23 فبراير 2019 10:05 مساءً - طوّرت شركة "إيكيا" السويدية الشهيرة للأثاث ومنتِجة الأقمشة والمنسوجات، نوعية قماش جديدة طُليت بطلاء خاص يعمل على تصفية الجو داخل المنزل من جميع الملوثات.

وبحسب ما نشرته الشركة على موقعها الرسمي اليوم السبت، فإن هذه الستائر تعمل على التنقية من خلال سقوط الضوء على النسيج الخاص، الذي يحتوي في تركيبته على معادن.

"غونريد"، الاسم الذي أطلقته الشركة على منتجها الجديد، لا يعتمد فقط على ضوء الشمس، بل يعمل حتى مع الضوء الداخلي للمنزل.

وقال موريسيو أفونسو، وهو أحد مطوري الإنتاج في الشركة: "عادة ما يتم تنشيط أجهزة التنقية من خلال ضوء الشمس، ولكن الطلاء الذي طورناه مع شركائنا يتفاعل أيضاً مع الضوء الداخلي".

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وأضاف أفونسو: "إن هذا المفهوم لا يختلف عن التمثيل الضوئي في الطبيعة، فعندما يتعامل النسيج مع الضوء، فإنه يكسر الملوثات".

هذا ولم تعلن الشركة عن أي مواصفات تخص المكونات ولا عن نوعية الطلاء، ولكن تعمل الشركة الآن على تطوير هذا النوع من التنقية على عدة أقمشة أخرى غير الستائر تعمل العمل نفسه.

وتشير مجموعة متنامية من الأدلة العلمية إلى أن الهواء داخل المنازل والمباني الأخرى يمكن أن يكون أكثر تلوثاً من الهواء الخارجي، ومعظم الناس تقضي نحو 90٪ من وقتها داخل المنازل؛ ومن ثم قد تكون المخاطر على الصحة من التعرض لتلوث الهواء الداخلي أكبر من مخاطر التلوث الخارجي.

وبعد نجاح تجارب التنقية على الستائر في المختبر، تأتي الخطوة التالية وهي تجربة القماش في المنازل لفحص كفاءته، وتتوقع "إيكيا" أن يُطرح منتجها الجديد في منافذ بيعها مطلع العام المقبل.