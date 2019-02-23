انت الان تتابع تفاصيل خبر ناشينال جيوغرافيك تنافس كيم كارداشيان والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 23 فبراير 2019 10:05 مساءً - أعلنت "ناشينال جيوغرافيك" وصول عدد متابعيها على منصة إنستغرام لما يفوق 100 مليون متابع، لتصبح بذلك أول علامة تجارية تحصل على هذا الرقم الهائل من المتابعين على منصة التواصل الاجتماعي الخاصة بتبادل الصور ومقاطع الفيديو.

وبذلك ينضمّ حساب ناشينال جيوغرافيك على منصة إنستغرام إلى المشاهير الذين حصلوا على لقب الأكثر متابعة على هذه المنصة؛ مثل بيونسي، وكيم كارداشيان، وجاستن بيبر، وتايلور سويفت، وغيرهم، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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الجدير بالذكر أن علاقة ناشينال جيوغرافيك لم تنقطع مع التصوير منذ 130 عاماً، أي منذ نشر أول صورة فوتوغرافية في مجلتها عام 1889، وحتى اليوم، بما يشمله من تقدّم تكنولوجي، قادت فيه ناشينال جيوغرافيك "التصوير الفوتوغرافي" حتى أصبحت أكثر العلامات التجارية متابعة على موقع مشاركة الصور الأول في العالم.

من جهته قال المدير العام ونائب رئيس مجموعة شبكات فوكس، سانجاي راينا: "يوفر لنا إنستغرام ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى طرقاً جديدة نحكي من خلالها لمتابعينا في الشرق الأوسط وجميع أنحاء العالم قصصاً مرئية رائعة؛ وذلك عبر عرض الصور ومقاطع الفيديو التي تُلهم الناس وتشجّعهم على الاهتمام بكوكب الأرض".

وأضاف: "نحن فخورون لأن 100 مليون شخص في جميع أنحاء العالم يتابعون بشغف ناشينال جيوغرافيك".