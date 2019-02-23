تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. فورتنيت تطلق مسابقة جديدة واتهام فيس بوك بالتجسس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم العديد من الفعاليات التكنولوجيا حول العالم، بداية من إطلاق فورتنيت لمسابقة "Fortnite World Cup" العالمية بجائزة 100 مليون دولار، ثم سعى شركة أبل لإطلاق "كريدت كارد"، وصولا لاتهام فيس بوك بالتجسس على المستخدمين، وفيما يلى نرصد أبرز حصاد التكنولوجيا كما يلى.. فورتنيت تطلق مسابقة "Fortnite World Cup" العالمية بجائزة 100 مليون دولار Advertisements

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