شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء: الاحتباس الحرارى تسبب فى تصدع أضخم جبل جليدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مجموعة من علماء البيئة أن الاحتباس الحرارى سيؤثر على القطب الجنوبى مما سيتسبب فى كارثة مستقبلة، إذ إنه يهدد أكبر الجبال الجليدية بالتشقق ومن ثم الانهيار، وسيؤدى إلى تغيير خريطة القارة المتجمدة الجنوبية.

وأشار العلماء إلى أن وكالة ناسا الفضائية الأمريكية قامت بالتقاط صور من خلال الأقمار الصناعية للجبل الجليدى وهى التى ساعدت فى تلك الدراسة، وأظهرت وجود تشققات تزداد مع تقدم الوقت.

Advertisements

وأوضح العلماء أن انهيار وتصدع الجبل سيسبب فيضانات وارتفاع منسوب المياه، خاصة أن الجبل الجليدى يساوى 30 ضعفا من مدينة منهاتن الأمريكية من حيث الحجم والمساحة.

وووفقاً لصحيفة ديلى ميل البريطانية فأشار العلماء إلى أنه فى حال وصول الشقوق إلى 1700 كيلومتر مربع فإن هذه المساحة تعادل خمس مناطق من مدينة نيويورك.

ويقول العلماء إن هذا التصدع فى الجرف الجليدى هو الأكبر من نوعه منذ بداية رصد الظاهرة فى المنطقة قبل قرن من الزمن.