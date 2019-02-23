تكنولوجيا: مفاجآت من OPPO في مؤتمرها بأسبانيا.. هاتف 5G وتقنية زووم 10x ومساعد شخصي ذكي

كشفت شركة تصنيع الهواتف “أوبو” OPPO عدة مفاجآت، خلال مؤتمرها للابتكار، الذي عقدته في برشلونة بأسبانيا، قبل ساعات من مشاركتها في مؤتمر الجوالات العالمي MWC 2019، والذي يُعقد في الفترة من 25 إلى 28 فبراير الجاري.

تقنية زووم بصرية جديدة

بعد إعلانها السابق، في عام 2017، عن تقنية تكبير (زووم) بقوة 5 أضعاف، لم تتوقف أوبو OPPO عن تطوير هذه التقنية، لتعلن عن تطويرها لتقنية تكبير بقوة 10 أضعاف 10x، والتي دمجتها في وحدة ثلاثية العدسات، يتوقع أن تجد طريقها في هواتفها التي ستصدر في الربع الثاني من العام الجاري، والتي لم تكشف عنها بعد.

تجمع وحدة التكبير الجديدة من OPPO بين عدسة عريضة الزاوية للغاية وعدسة أساسية 48 ميجابكسل، وعدسة مقربة لالتقاط صور ببعد بؤري من 16 إلى 160 مم، وبذلك يمكن التكبير لـ10 أضعاف أثناء التقاط الصور مع احتفاظها بكامل جودتها.

هاتف OPPO يدعم الجيل الخامس للاتصالات 5G

إلى جانب ذلك، أكدت “أوبو” OPPO في مؤتمرها قرب إصدارها لهاتف ذكي يدعم الجيل الخامس للاتصالات 5G، والذي سيعمل بمعالج كوالكوم Qualcomm 855 ومودم X50.

وأكدت أوبو OPPO أن شركات عالمية مزودة لخدمات الاتصالات، مثل سويسكوم وتلسترا وأوبتس وسينجتل، قد دخلت معها في شراكة ليكونوا أول من يبيع هواتفها الجديدة، التي ستصدر في الربع الثاني من العام الجاري.

“برينو” مساعد شخصي ذكي من OPPO

من المميز أيضا إعلان أوبو OPPO عن مساعدها الذكي الشخصي “برينو” Breeno، والذي تخطط أوبو أن يصبح النواة الأساسية التي ستقوم عليها جميع خدماتها الذكية في القريب العاجل، مثل أجهزة إنترنت الأشياء IoT من أجهزة ذكية وتقنيات قابلة للارتداء ومنصات عصر الجيل الخامس للاتصالات.