تكنولوجيا: تقرير GfK يؤكد على إرتفاع مبيعات الهواتف الذكية في 2018 حتى 522 مليار دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد تقرير جديد لشركة GfK إرتفاع تسبة مبيعات الهواتف الذكية خلال عام 2018، والتي وصلت إلى 522 مليار دولار، حيث أكدت على أن مبيعات الهواتف الذكية المميزة لها الحصة الأكبر من نسبة المبيعات.

قدمت GfK وهي واحدة من الشركات المختصة بتحليل الأسواق العالمية تقرير جديد مؤخراً يستعرض التطور الذي شهدته الأسواق العالمية في مبيعات الهواتف الذكية، إلى جانب تأثير مبيعات الهواتف الذكية المميزة لعمالقة تصنيع الهاتف في إرتفاع مبيعات الهواتف في 2018.

وقد أشارت GfK إلى أن مبيعات الهواتف الذكية قد حققت في 2018 ما يقدر ب522 مليار دولار، أي بزيادة عن مبيعات الهواتف الذكية في 2017 التي كانت قد حققت 479 مليار دولار وفقاً لأبحاث الشركة.

كما أوضح تقرير GfK أن إرتفاع المبيعات التي حققتها الهواتف الذكية في 2018 يقابله إنخفاض في عدد الوحدات المباعة من الهواتف الذكية، حيث مازالت الشركات المصنعة للهاتف تواجه إنخفاض سنوي في عدد الوحدات المباعة، وهو ما أكده تقرير أخر من مؤسسة IDC الذي أشار إلى أن عدد الوحدات التي تم شحنها من الهواتف الذكية في 2018 تصل إلى 1.4 مليار وحدة، أي بإنخفاض بنسبة 4% عن الوحدات التي تم شحنها في 2017.

ويعود إرتفاع الإيرادات مع إنخفاض عدد الوحدات التي تم شحنها إلى إرتفاع مستوى تسعير الهواتف المميزة في الأسواق بشكل خاص، حيث أشار تقرير GfK إلى أن 12% من الهواتف المميزة التي تم شحنها في 2018 تأتي في مستوى تسعير أعلى من 800 دولار، أي بإرتفاع بنسبة 9% عن عام 2017 ، وهو إرتفاع سريع جداً في عام واحد فقط.

أيضاً من المتوقع وفقاً لتقرير GfK أن تستمر هذه النسبة في الإرتفاع خلال عام 2019، بشكل خاص مع إرتفاع مستوى تسعير الهواتف المميزة بشكل أكبر، حيث جاء هاتف سامسونج Galaxy S10 بمتوسط أسعار 900 دولار على سبيل المثال، بينما إرتفع سعر هاتفها القابل للطي Galaxy Fold عن مستوى سعر 1500 دولار، حيث وصل في نموذج إلى 1980 دولار.

من ناحية أخرى يرى قطاع المستخدمين أن الشركات المصنعة للهاتف مستمرة في رفع مستوى تسعير الإصدارات المميزة من الهواتف الذكية، حتى إذا لم تقدم مواصفات وتصميم يستحق التسعير المرتقع للهواتف الذكية.

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