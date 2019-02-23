الهاتف Galaxy Fold لا يضم منفذ السماعات 3.5mm، ولكنه يضم شيئًا مهمًا في الأعلى

فاطمة أيت طالب - دبي - الهاتف الذكي القابل للطي Galaxy Fold يضم شاشتين وبطاريتين وست كاميرات، ولكنه للآسف يفتقر إلى منفذ السماعات 3.5mm. هذا يضعه في قائمة صغيرة جدًا لهواتف سامسونج التي تفتقر إلى هذا المنفذ مثل Galaxy A8S و Samsung W2019. وعلاوة على ذلك، فهو أيضًا يفتقر إلى منفذ الذاكرة الخارجية MicroSD على غرار الهاتف Galax S10 5G.

أبقت سامسونج هاتفها الذكي القابل للطي Galaxy Fold بعيدًا عن أعين المتطفلين من الصحفيين التقنيين، وهي إنتقائية للغاية فيما يتعلق بإظهار جوانب الجهاز. على سبيل المثال، لا تعرض معظم الصور والفيديوهات الترويجية للهاتف مستشعر بصمات الأصابع المدرج على الجانب.

العثور على صور للجانب العلوي من الجهاز هي مهمة صعبة للغاية، وكل ما لدينا هو هذا. بدءًا من أعلى اليمين في إتجاه عقارب الساعة، يوجد مكبر الصوت ومنفذ USB Type-C وميكروفون إضافي…ولا يتضح تمامًا ما هي الفتحة الموجودة في أسفل اليسار. إنها في النصف الذي يضم الشاشة الخارجية. ويحمل هذا النصف أيضًا درج الشريحة SIM بينما يُعد النصف الآخر موطنًا لأزرار التحكم بالصوت وزر التشغيل وقارئ بصمات الأصابع.

سيكون الهاتف Galaxy Fold متاحًا للمستهلكين بدءًا من 26 أبريل في الولايات المتحدة الأمريكية وبدءًا من 3 مايو في أوروبا. وبالنظر إلى أنه سيكلف 1980$، فنحن لا نتوقع أن يشتكي الملاك المحتملين لهذا الهاتف من غياب منفذ السماعات لأنه سيكون بإمكانهم ببساطة الإستعانة بالسماعات اللاسلكية.