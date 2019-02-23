سعر الهاتف Nokia 9 PureView قد يبدأ من 600€ فقط، وقد يكلف Xperia 1 نحو 950€

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن تقوم شركة HMD Global Oy بإزاحة الستار رسميًا عن هاتفها الرائد الجديد Nokia 9 PureView يوم غد الأحد الموافق لـ 24 فبراير بالمؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 الذي سيعقد بمدينة برشلونة الإسبانية. وحتى ذلك الحين، فقد حصلنا اليوم على معلومات جديدة حول أسعار الهاتف Nokia 9 PureView في أوروبا بفضل تسريب جديد.

التسريب الذي وردنا للتو يقول بأن الهاتف Nokia 9 PureView سيكلف إبتداء من 600 يورو. وعلى سبيل المقارنة، فقد تم إطلاق الهاتف Nokia 8 Sirocco في البداية مقابل 750 يورو علمًا أنه لم يكن يضم المعالج الأحدث من شركة كوالكوم على غرار الهاتف Nokia 9 PureView الجديد الذي سيأتي بدوره مع المعالج Snapdragon 845 بدلاً من المعالج Snapdragon 855، ولكنه سيكون أول هاتف ذكي في العالم يضم خمس كاميرات في الخلف. ومع ذلك، فنحن لن نصدق بأن الهاتف Nokia 9 PureView سيكلف إبتداء من 600 يورو حتى يتم الإدلاء بذلك من قبل السيد Juho Sarvikas، المسؤول الأول عن المنتجات في شركة HMD Global Oy.

ومع ذلك، نحن لن نتفاجأ كثيرًا في حالة إذا تم إطلاق الهاتف Nokia 9 PureView في أوروبا بسعر يبدأ من 600 يورو، فقد تم تقليص سعر الهاتف Xperia XZ3 في وقت سابق من هذا الأسبوع في أوروبا إلى 500 يورو بعدما تم إطلاقه في البداية بسعر 800 يورو في شهر أكتوبر الماضي. وعلاوة على ذلك، هناك أيضًا الهاتف Xiaomi Mi9 الذي تردد أنه سيكلف 470 يورو في أوروبا علمًا أن هذا الأخير يأتي مع المعالج Snapdragon 855 الأحدث من شركة كوالكوم، ويأتي كذلك مع كاميرا متقدمة جدًا نالت إشادة من فريق DxOMark المتخصص في إختبار كاميرات الهواتف الذكية.

وبغض النظر عن الهاتف Nokia 9 PureView، فقد لمح نفس المصدر الذي كان وراء تسريب هذه المعلومات أن الهاتف الرائد المقبل لشركة Sony والذي من المرجح أن يحمل إسم Xperia 1 سيكلف ما يصل إلى 950 يورو في أوروبا. عموما، سنتأكد من كل شيء عندما سيتم إزاحة الستار رسميًا عن هذين الهاتفين.

قبل الختام، نود أن نشير إلى أنه من المرجح أن تقوم شركة HMD Global Oy كذلك يوم غد الأحد بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين Nokia 4.2 و Nokia 1 Plus علمًا أن الهاتف الأول مرشح ليكلف 200 يورو، في حين من المرجح أن يكلف الهاتف الثاني نحو 100 يورو.

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