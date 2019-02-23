شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق Flo يعد بتوفير ضوابط جديدة لمنع تسريب بيانات مستخدميه لفيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن القائمون على تطبيق Flo الصحى المتخصص فى متابعة الدورة الشهرية والحمل أسبوعيا، أنه سيقوم بعدة تدابير أمنية من شأنها حماية الخصوصية لدى مستخدميه، وذلك بعدما اتهمه تقرير لصحيفةThe Wall Street Journal، أنه يشارك بيانات ومعلومات المستخدمين مع تطبيق التواصل الاجتماعى فيس بوك، بشكل سرى.

ووفقاً لموقع mashable التقنى فإن التطبيق الصحى يستخدم مطورا خاصا بشركة فيس بوك، مما يسهل عملية تبادل وتسريب البيانات، واستخدامها لأغراض الدعاية.

وتقول الشركة المطورة لـ Flo إنها ستتوقف عن إرسال بيانات التطبيق إلى برنامج تحليلات فيس بوك، الذى يتتبع المعلومات عبر ميزة تسمى "أحداث مخصصة".

وقال متحدث باسم شركة Flo فى بيان: "تحليلات فيس بوك هى واحدة من منصات التحليلات الرائدة فى العالم لمطورى التطبيقات والناشرين الذين يوفرون مجموعة واسعة من الأدوات لقياس وفهم وتحسين المنتج وتجربة العملاء".

وتابع: "علاوة على ذلك أصدرنا تحديثات التطبيق لنظامى التشغيل iOS وAndroid والتى لا ترسل أى أحداث تطبيق مخصصة إلى أى نظام تحليلات خارجى، بما فى ذلك تحليلات فيس بوك، وستقوم الشركة أيضًا بإجراء تدقيق حول الخصوصية".