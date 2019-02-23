شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: تحذيرات من تهديدات البنية التحتية للإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت هيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة "آيكان" من تهديدات شديدة تحيط بالبنية التحتية المعلوماتية للإنترنت، وكذلك النظام العالمى لمعطيات الشبكة العنكبوتية.

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية فإن الهيئة عقدت اجتماعا طارئا بخصوص التهديدات، وقال ديفيد كونراد، أحد مسئولى الهيئة: "إن هناك عمليات هجوم شديدة فى البنية التحتية للإنترنت مختلفة تماما عن التى كانت تحدث من قبل".

وأشار إلى أن هذه المعاناة تدور منذ 2017، ولكنها زادت خطورة وحدة، مما أثار القلق لدى الباحثين الأمنيين، وهو السبب فى انعقاد الهيئة وإطلاق التحذيرات.

وقال خبراء (آيكان) وآخرون إن تلك الهجمات قادرة على التجسس على بيانات خلال عملية النقل، وإرسال المعطيات إلى مكان آخر، أو على تمكين المهاجمين من انتحال هوية مواقع إلكترونية أخرى أو خداعها.