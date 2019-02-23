طقس الأحد: أمطار على بعض المناطق.. والصغرى -1 في هذه المدينة

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الأحد، يشهد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للدفء على الوجه البحري والقاهرة، دافئ علي شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وأضافت الأرصاد في بيان لها: "تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة علي شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الغربية، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على غرب البلاد، كما تنشط على غرب البحر المتوسط، مما يؤدي الي اضطراب الملاحة البحرية هناك".

وعن حالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية.

أما عن حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الأحد على بعض المدن:

القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 11

الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 8

مطروح العظمى 20 درجة والصغرى 7

سوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 7

قنا العظمى 28 درجة والصغرى 8

أسوان العظمى 30 درجة والصغرى 10

سانت كاترين العظمى 16 درجة والصغرى -1