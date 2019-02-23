تكنولوجيا: Nubia تستعد للإعلان عن هاتفها القابل للطي في برشلونة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Nubia مع إنطلاق فعاليات مؤتمر الهاتف العالمي في 25 من فبراير، للكشف عن إصدارها الخاص من الهواتف القابلة للطي.

يأتي مؤتمر الهاتف العالمي الذي يعقد في برشلونة هذا العام بملامح رئيسية تتجه إلى الهواتف القابلة للطي أو الإصدارات المميزة بدعم شبكات الجيل الخامس، وشركة nubia هي واحدة من الشركات التي سيكون لها حضور في مؤتمر هذا العام مع إصدار جديد من الهواتف القابلة للطي.

ولقد أطلقت nubia أكثر من إعلان تشويفي اليوم للإعلان عن موعد مؤتمرها في 25 من فبراير، حيث أشار الإعلان التشويقي إلى أن الهاتف المرتقب يأتي بشاشة مرنة OLED، على أن يدعم تصميم الهاتف التدوير حول رسغ المستخدم بتجربة تحاكي الساعة الذكية.

لذا نترقب الإعلان الرسمي لشركة Nubia عن تقنيتها الجديدة في الهواتف القابلة للطي، وعن مواصفات ومستوى تسعير هذا الإصدار وموعد إنطلاقه إلى الأسواق.

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