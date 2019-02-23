الهاتف الرائد المقبل لشركة Oppo سيدعم شبكات 5G وسيضم المعالج Snapdragon 855

فاطمة أيت طالب - دبي - بغض النظر عن الكاميرا الخلفية الثلاثية التي توفر التقريب البصري البالغ 10 أضعاف، فقد قامت شركة Oppo كذلك في الحدث الذي عقدته اليوم بالحديث عن شبكات الجيل الخامس 5G. لم تقم الشركة بالكشف عن هواتف ذكية جديدة، ولكن لا تزال تملك بعض الأنباء المثيرة حول منتجاتها المستقبلية. وبشكل مثير للدهشة، أعلن المسؤول التنفيذي في شركة كوالكوم، السيد Cristiano R. Amon أن الهاتف الرائد المقبل لشركة Oppo سيضم المعالج Snapdragon 855 وسيكون متوافقًا مع شبكات الجيل الخامس 5G.

قامت شركة Oppo بتجميع الفريق المسؤول عن أبحاث 5G في العام 2015 وهي جاهزة تقريبًا لتقديم أول هاتف ذكي متوافق مع شبكات الجيل 5G للمستهلكين. سيتم تزويد هذا الهاتف الذكي بالمعالج Snapdragon 855 الأحدث من شركة كوالكوم وسيكون على الأرجح هو نفسه الجهاز المزود بالكاميرات الثلاثة في الخلف القادم في الربع الثاني من هذا العام. ومع ذلك، نحن غير متأكدين من ذلك في الوقت الراهن.

تعمل شركة Oppo عن قرب مع عدد من شركات الإتصالات، بما في ذلك Telstra و Swisscom و Singtel لبناء منظومة 5G. وتراهن شركة Oppo على شبكات الجيل الخامس 5G، وتقول أنها ستغير طريقة تفاعلنا مع أجهزتنا. سيصبح من الممكن تشغيل الألعاب عبر السحابة بفضل سرعة الإستجابة الرهيبة لشبكات الجيل الخامس 5G، وسيصبح المطورين في جميع أنحاء العالم قادرين على إنشاء تطبيقات وخدمات جديدة لا يمكن تصورها مع سرعات 4G الحالية.

عموما، سيتعين علينا الإنتظار لبضعة أشهر قبل أن تتسنى لنا فرصة تجربة الهاتف الرائد المقبل لشركة Oppo والمتوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G، فضلا عن هاتفها الذكي الذي سيوفر التقريب البصري البالغ 10 أضعاف، في حالة إذا لم يكونا نفس الجهاز.