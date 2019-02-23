أول هاتف من Oppo يوفر التقريب البصري x10 سيصل في الربع الثاني من هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - ستقوم شركة Oppo بإطلاق هاتف ذكي مزود بكاميرا توفر تقريب بصري يصل إلى x10 في الربع الثاني من هذا العام، وهذا ما يعني في وقت ما بين شهري أبريل ويونيو. قبل أن نتعمق في كيفية عمل هذا التقريب البصري، فيجب أن نوضح ماذا تعني ” 10x “.

هاتف Oppo القادم سيضم ثلاث كاميرات في الخلف، واحدة تضم عدسة واسعة بزاوية مشاهدة تبلغ 120 درجة وبطول بؤري يبلغ 16mm، في حين تضم الكاميرا الثانية مستشعر بدقة 48 ميغابكسل مع عدسة بطول بؤري يبلغ 28mm. أما بخصوص الكاميرا الثالثة والأخيرة، فهي تضم عدسة مقربة بطول بؤري يبلغ 160mm، وبالتالي يتم تكبير الصورة بنحو 10 مرات. إليك كيف ستبدو هذه الصور :





خذ بعين الإعتبار أن جميع الشركات المصنعة لا تستخدم الكاميرا الواسعة الزاوية عند حساب نطاق التقريب. إذا قمنا بحساب هذا في حالة الهاتف Huawei Mate 20 Pro، فسوف يعطيه ذلك تقريب بصري يصل إلى 5 أضعاف، في حين أن سيحصل +Galaxy S10 على تقريب بصري يصل إلى 4.3 أضعاف.

العدسة المقربة في هاتف Oppo القادم ستتبنى مبدأ المنظار بحيث سيتم إستخدام موشور يعكس الضوء الوارد بمقدار 90 درجة. ومن المثير للإهتمام أن نجد شركة Oppo تستخدم هذا الموشور أيضًا لتثبيت الصورة بصريًا. الكاميرا التي تبلغ دقتها 48 ميغابكسل تمتلك أيضًا تقنية تثبيت الصورة OIS. لقد حسن نظام التثبيت الجديد للصورة الدقة بنسبة 73 في المئة مقارنة بالكاميرا القديمة.

هذا ليس كل شيء، فقد قامت شركة Oppo أيضًا بتصغير الكاميرا القديمة التي توفر التقريب البصري البالغ 5 أضعاف ووجدت مجالاً لإستخدام مستشعر أكبر حجمًا. لقد سمح هذا الأمر بتقليص السمك بنسبة 55 في المئة ليصل إلى 6.76 ملمتر فقط. هذا يكاد يكون نحيفًا بقدر الكاميرا في الهاتف Oppo R17 Pro.

لقد بدأت شركة Oppo فعلاً عملية الإنتاج الضخم للكاميرا الثلاثية الجديدة التي توفر التقريب البصري البالغ 10 أضعاف. أول هاتف ذكي سيستخدم هذه الكاميرا الخلفية الثلاثية الجديدة سيصل في الربع الثاني من هذا العام.