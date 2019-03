الهاتف Realme 3 سيصل رسميًا في الأسبوع الأول من شهر مارس المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت العلامة التجارية الفرعية Realme التابعة لشركة تويتر أنها ستعقد حدثًا جديدًا في اليوم الرابع من شهر مارس المقبل. سيكون هذا هو الحدث حيث ستقوم الشركة بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Realme 3 علمًا أن الشركة ستقوم ببث هذا الحدث مباشرة على شبكة الإنترنت ليتسنى للجميع مشاهدته.

الإعلان التشويقي يلمح إلى أن الهاتف Realme 3 سيأتي بالنمط البراق. في البداية، قد تظن أن الهاتف سيأتي مع نمط الماس في الواجهة الخلفية، ولكن وفقا للصورة التي تم تسريبها والمدرجة أدناه، فيبدو أن الهاتف Realme 3 سيصل بنمط النجوم على غرار لون Starry Black في العديد من هواتف Vivo.

وبالأمس فقط، أكد لنا الرئيس التنفيذي للشركة أن الهاتف Realme 3 سيضم المعالج MediaTek Helio P70. وبالتالي، هذا يجعل الهاتف Realme 3 هو ثاني هاتف ذكي من شركة Realme يضم معالج من شركة MediaTek بعد الهاتف Realme U1. ووفقا للصورة التي قام الرئيس التنفيذي لشركة Realme بنشرها على شبكة تويتر، فهي تقول بأن المعالج MediaTek Helio P70 سيكون أكثر كفاءة في إستهلاك الطاقة بنسبة 40% أثناء تشغيل الألعاب، وأسرع بنسبة 30% أثناء التحميل، وأفضل في معالجة البيانات بنسبة 3%، وأكثر إستقرارًا من حيث الأداء في المهام المعقدة، على الأقل بالمقارنة مع المعالج Snapdragon 660.

كان سعر الهاتف Realme 1 و Realme 2 يبلغ حوالي 140 دولار أمريكي عندما تم إطلاقهما في البداية، ومن وجهة نظرنا نعتقد أنه سيتم إطلاق الهاتف Realme 3 بنفس السعر أو بسعر مقارب.

Look at the sky, the stars are unwrapping something celestial. Witness the launch of #realme3 #PowerYourStyle live on 4th March on our official handles and be a part of the cosmic event. Find out more at https://t.co/HrgDJTZcxv pic.twitter.com/gG0l0ZnBm1