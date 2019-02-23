تكنولوجيا: إصدار Oppo القادم من الهواتف الذكية يدعم شبكات الجيل الخامس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة Oppo خلال مؤتمرها الذي عقد اليوم على أن إصدارها القادم من الهواتف المميزة يأتي بميزة دعم شبكات الجيل الخامس، كما يضم رقاقة كوالكوم Snapdragon 855.

قدمت شركة Oppo عرض في مؤتمرها اليوم تكشف من خلاله عن مستقبل الإصدارات القادمة من الهواتف الذكية، حيث تستعد لإطلاق إصدار جديد من الهواتف الذكية خلال الربع الثاني من 2019 يأتي بميزة التكبير البصري الهجين حتى 10 مرات أكثر دون أن تنخفض جودة إنتاج الصور.

أيضاً أكدت Oppo على أن إصدارها القادم من الهواتف الذكية المميزة يدعم تقنية شبكات الجيل الخامس كما يضم رقاقة معالج Snapdragon 855، حيث تشير التوقعات إلى أنه نفس الإصدار المميز بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية مع ميزة التكبير حتى 10 مرات، كما إستعرضت الشركة لمحة سريعة عن الهاتف دون الكشف عن أي تفاصيل أو مواصفات.

كما أشارت Oppo إلى أن إنتشار تقنية شبكات الجيل الخامس في أجهزة الشركة سيتيح ميزة 5G cloud gaming للاعبين، حيث يمكن للاعبين الحصول على تجربة سريعة في الألعاب السحابية مميزة دون أي تأخير في الإستجابة وفي عرض الإطارات.

لا شك أن إجتماع كل هذه التقنيات في هاتف مميز سيجذب إليه الكثير من المستخدمين، لذا نترقب الإعلان الرسمي عن إطلاق هاتف Oppo القادم إلى الأسواق.

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