الهاتف Oppo F11 Pro سيصل رسميًا في اليوم الخامس من شهر مارس المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت شركة Oppo بالتشويق للهاتف Oppo F11 Pro منذ فترة، والآن أكدت لنا الشركة أنها ستقوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف في اليوم الخامس من شهر مارس المقبل. وبغض النظر عن تاريخ الإعلان الرسمي، فقد أكدت لنا شركة Oppo كذلك بعض الميزات التي سيأتي بها هذا الهاتف، مثل الكاميرا الخلفية المزدوجة، والشاشة الخالية تمامًا من القطع والتي تطلق عليها الشركة إسم Panoramic Screen، والألوان المتدرجة لظهر الهاتف، فضلا عن تقنية الشحن السريع Oppo VOOC 3.0.

وبالعودة إلى التسريبات السابقة، فقد تردد أن الهاتف Oppo F11 Pro سيضم شاشة بحجم 6.5 إنش وبدقة +FullHD تغطي 90.9 في المئة من واجهة الجهاز، وسيضم كذلك المعالج الثماني النوى MediaTek Helio P70، ومعالج الرسوميات ARM Mali-G72، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB. وعلاوة على ذلك، فقد كشف لنا هذا التسريب كذلك بأن الهاتف سيضم بطارية بسعة 4000mAh تدعم تقنية الشحن السريع Oppo VOOC.

وبالإضافة إلى ذلك، فقد كشفت لنا التسريبات كذلك أن الهاتف Oppo F11 Pro سيضم كاميرا أمامية تنبثق من منتصف الإطار العلوي للهاتف تضم مستشعر بدقة 16 ميغابكسل وعدسة بفتحة 2.0، فضلا عن كاميرتين في الواجهة الخلفية بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا الثانوية مع العلم بأن الكاميرا الأولى تضم عدسة بفتحة 1.79، في حين تضم الكاميرا الثانية عدسة بفتحة 2.4. وبغض النظر عن الكاميرات، فقد إتضح الآن كذلك أن الهاتف Oppo F11 Pro سيأتي مع روم ColorOS 6.0 الذي يستند على نظام Android 9 Pie، ومع لونين متدرجين وهما Thunder Black و Aurora Green.

عموما، سنتأكد من كل شيء عندما ستقوم شركة Oppo بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف في الأسبوع الأول من شهر مارس المقبل. لذلك، لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة حول الهاتف.

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