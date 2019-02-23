الهاتف Redmi Note 7 Pro سيصل رسميًا في الأسبوع المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - الهاتف Redmi Note 7 سيصل إلى الهند في الأسبوع المقبل، ولكن العديد من المعجبين ينتظرون وصول نسخة Pro من هذا الهاتف. وأخيرًا، أكد لنا الرئيس التنفيذي للعلامة التجارية الفرعية Redmi التابعة لشركة Xiaomi على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo أن الهاتف Redmi Note 7 Pro سيصل في الأسبوع المقبل مع كاميرا بدقة 48 ميغابكسل، ولكن هذه المرة سيتم إستخدام المستشعر Sony IMX586 بدلاً من المستشعر Samsung ISOCELL GM1.

ومن المتوقع أن يأتي الهاتف Redmi Note 7 Pro كذلك مع المعالج Snapdragon 670 أو Snapdragon 675. وعلاوة على ذلك، يُعتقد على نطاق واسع أن هذا الهاتف سيضم كذلك مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، ولكن الصورة التي نشرها الرئيس التنفيذي للشركة تعرض مستشعر بصمات الأصابع في الواجهة الخلفية للجهاز. وتشير الشائعات الأخرى إلى أن الهاتف سيضم 6GB من الذاكرة العشوائية و128GB من الذاكرة الداخلية.

إذا أصبحت جميع هذه المواصفات حقيقية، فمن المرجح أن يرتفع سعر الهاتف Redmi Note 7 Pro ليصل إلى أكثر من 200 دولار أمريكي. وقد سمعنا بالفعل أن نسخة 6GB/64GB من الهاتف Redmi Note 7 Pro ستكلف 1599 يوان صيني وهو ما يعادل 240 دولار أمريكي إستنادًا إلى أسعار الصرف الحالية.

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