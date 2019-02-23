شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تسعى لطرح "كريدت كارد" لمستخدميها تعمل بهواتف آيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد أن شركة أبل تسعى حاليا لإطلاق بطاقة ائتمانية جديدة "كريدت كارد" لمستخدمى هواتف آيفون، حيث دخلت فى شراكة مع Goldman Sachs لتطوير بطاقة الائتمان الخاصة بها، وذلك لتوفير مزيد من الخيارات لهم للقيام بعمليات الشراء المختلفة وإدارة أموالهم من خلالها.

ووفقا لما نشره موقع mirror البريطانى فمن المنتظر وصول هذه البطاقات بحلول نهاية النصف الأول من العام الجارى، حيث تهدف أبل من خلالها لإتاحة الفرصة لمستخدمى آيفون، لإدارة أموالهم، والقيام بمختلف عمليات الشراء بشكل أفضل، حيث من المنتظر أن يتم تضمين البطاقة كإضافة على تطبيق المحفظة Apple Wallet، والذى سيسمح بدوره للمستخدمين بتحديد الحد الأقصى لمصاريفهم وإدارة عمليات الشراء والرصيد بشكل سهل.

ومن المنتظر أن توفر هذه البطاقات مئات الملايين من الدولارات كعائدات لشركة أبل فى المستقبل، فبالرغم من امتلاك مصنعة هواتف آيفون خدمة الدفع أبل باى، إلا أن وجود بطاقة ائتمانية خاصة سيجعلها تحقق أرباحا مضاعفة، وذلك عبر عمولات خدمات الدفع والبطاقات الائتمانية فى نفس الوقت على عكس الوضع الحالى.