تحذير من هجمات على البنية التحتية للإنترنت

(أ ف ب):

أعلنت الهيئة المسؤولة عن عناوين الانترنت أن أجزاء مهمة من البنية التحتية المعلوماتية تواجه هجمات كبيرة تهدد النظام العالمي لتدفق المعطيات على الشبكة العنكبوتية.

وأعلنت هيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة (آيكان) بعد اجتماع طارئ وجود " تهديد مستمر وكبير" لأجزاء مهمة من البنية التحتية تؤثر على عناوين النطاقات الخاصة بمواقع الكترونية.

وقال كبير مسؤولي التكنولوجيا في آيكان ديفيد كونراد لوكالة فرانس برس "إنهم يهاجمون البنية التحتية للانترنت". وأضاف "حصلت هجمات في الماضي لكنها لا تشبه هذه".

وتحدث هذه الهجمات منذ 2017 لكنها...