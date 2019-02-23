سامسونج ستتيح إمكانية إعادة ضبط زر Bixby في هواتف Galaxy القديمة أيضًا

فاطمة أيت طالب - دبي - الزر المخصص للمساعد الرقمي Bixby في بعض هواتف سامسونج لا يحظى بإعجاب الجميع، ولكن بالنسبة لأولئك الذين يريدون إستخدام هذا الزر لفتح شيء آخر غير المساعد الرقمي Bixby، فنحن لدينا بعض الأخبار السارة لهم.

سلسلة هواتف Galaxy S10 Series الجديدة التي أعلنت عنها شركة سامسونج مؤخرًا تسمح بإعادة ضبط هذا الزر للقيام بشيء آخر غير إستدعاء المساعد الرقمي Bixby بحيث يمكنك جعل هذا الزر يفتح تطبيق WhatsApp عندما تقوم بالضغط عليه مرة واحدة، وفتح المساعد الرقمي Bixby عندما تقوم بالضغط عليه مرتين، والعكس صحيح. يمكن أن يعمل هذا الزر أيضًا على إستدعاء قائمة الأوامر السريعة.

اليوم وصلتنا أخبار أكثر سرورًا تفيد بأن هواتف Galaxy القديمة ستتمكن هي الأخرى من القيام بذلك. لقد وجد بعض ملاك Galaxy S9 و Galaxy Note 9 حلا لذلك، ولكن من الجيد دائمًا الحصول على دعم من الشركة لهذه الأشياء. من الرائع أن نرى شركة سامسونج تستمع إلى ملاحظات المستخدمين هذه المرة.

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