شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: فيس بوك جمع بيانات شديدة الخصوصية عن المستخدمين سرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحدث تقرير صادر من صحيفة "وول ستريت جورنال" أن "فيس بوك" تلقى معلومات شخصية حساسة للغاية من التطبيقات الخاصة بتتبع اللياقة البدنية للمستخدمين أو مساعدتهم فى العثور على منازل جديدة، حيث يتلقى فيس بوك هذه البيانات من تطبيقات معينة، حتى لو لم يكن لدى المستخدم حساب فيس بوك من الأساس.

ووفقا لما نشره موقع fonearena الهندى، ففى الآونة الأخيرة اقترح أحد التقارير أن فيس بوك قد دفع للمستخدمين المراهقين، لتثبيت تطبيق يسمح للشركة بجمع كل أنشطة الهاتف والويب، وهو الأمر الذى جعل أبل تلغى بعض امتيازات مطورى البرامج من فيس بوك، حيث قالت إن منصة فيس بوك قد انتهكت شروط أبل.

إلا أن تقريرا جديدا أشار إلى أن فيس بوك قادر على تلقى البيانات من أكثر من 70 تطبيقا شهيرا وشائعا، كما وجد 11 تطبيقا على الأقل ترسل معلومات حساسة وفائقة الخصوصية لمنصة فيس بوك.

وتشمل هذه التطبيقات كل من Flo Period & Ovulation Tracker، وتطبيق Real estate وتطبيق اللياقة البدنية Instant Heart Rate: HR Monitor.

ويقال إن التطبيقات ترسل البيانات استخدام مجموعة تطوير البرامج فى فيس بوك، أو SDK، التى تساعد المطورين على دمج ميزات معينة فى تطبيقاتهم، كما تتضمن حزمة SDK فى فيس بوك خدمة تحليلية تساعد مطورى التطبيقات على فهم اتجاهات المستخدمين.

وأضاف التقرير أن المطورين الذين أرسلوا معلومات حساسة إلى Facebook استخدموا "أحداث تطبيق مخصصة" لإرسال البيانات، فيما قام حاكم ولاية نيويورك عقب ظهور هذا التقرير بإبلاغ إدارة وزارة الخارجية فى نيويورك وإدارة الخدمات المالية للتحقيق مع فيس بوك لما أسماه "غزو خصوصية المستهلك".