إحذروا.. إذا قمتم بلفظ هذه الكلمة 5 مرات سيتعطل هاتف آيفون!

كتبت أسماء لمنور في السبت 23 فبراير 2019 02:45 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

تعاني هواتف آيفون من مشكلة غريبة تتمثل في تعطل الأجهزة في حال استخدام الإدخال الصوتي لنطق كلمة “هايفن – hyphen” خمس مرات متتالية، لكن لا داعي للقلق، فلن يحدث شيء آخر أثناء التجربة.

ويظهر هذا الخلل فقط مع أجهزة iPhone 6 و 6s و 8 و X و XS Max ومع نظام التشغيل iOS 12.1، لكنها لا تعمل على هاتف iPhone SE ونسخة iOS 10.3.1.

ويؤدي نطق كلمة هايفن خمس مرات إلى تعطل تطبيق تسجيل الصوت وتعطل مشغل iOS، الأمر الذي يعيد المستخدم إلى الشاشة الرئيسية للهاتف.

وبالرغم من أن هذا العطل أقل إثارة للقلق، لكنه أكثر إشكالية، إذ يعاود الهاتف عمله كما كان من قبل، دون فقدان أي معلومات، لذلك يمكنك إجراء التجربة بنفسك إذا أردت.

وقد عانت هواتف آيفون سابقًا من مشاكل غريبة، مثل إعادة ضبط تاريخ الهاتف إلى تاريخ 1 يناير 1970 يؤدي إلى إعادة تشغيل الهاتف بشكل مستمر.

وتواجه شركة آبل مشكلة في حل الأخطاء الغريبة منذ إصدارها لنظام التشغيل iOS 12، والتي كان آخرها مشكلة فيس تايم الجماعي.

وبالرغم من أن آبل قد اعتذرت عن هذا الخلل وقامت بإصلاحه، لكن التحديث وصل مع مشاكل أخرى، إذ يواجه بعض المستخدمين أخطاء في الشبكة تتعلق بشريحة الاتصال SIM والشبكة اللاسلكية واي فاي.

تجدر الإشارة إلى أن آبل تستعد لكشف النقاب عن النسخة القادمة من نظامها التشغيلي iOS 13 لأجهزة هواتف آيفون وحواسيب آيباد اللوحية في الثالث من شهر يونيو/حزيران، ويبدو أننا سنحصل على تحسينات في التصميم باستخدام الوضع الداكن Dark Mode والمزيد من الإمكانيات لنظام آيفون.

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وكانت شركة آبل أعلنت في وقت سابق إنها تعتزم إصدار تصحيح برمجي يصلح ثغرة اكتشفت في تطبيق التراسل الخاص بها “فيس تايم” FaceTime على هواتف آيفون.

وبسبب الثغرة، التي اكتشفت من قبل أحد مستخدمي تويتر، يمكن لأي مستخدم لتطبيق “فيس تايم” التنصت على صوت الطرف الآخر حين إجراء مكالمة مرئية، وذلك حتى قبل الرد عليها.

ويُعتقد أن الثغرة ترجع إلى مشكلة في نظام مكالمات المرئية الجماعية في تطبيق “فيس تايم”، إذ إنها تبدأ تسجيل صوت مستقبل المكالمات المرئية، ظنًا منها أن المحادثة قد بدأت، مع أن المستخدم لم يرد عليها بعد.

يُشار إلى أن ميزة المكالمات المرئية الجماعية جديدة على تطبيق فيس تايم، إذ أعلنت عنها آبل في صيف 2018 ثم أزالتها من النسخ التجريبية الأولى من الإصدار 12 من نظام “آي أو إس” iOS المشغل لهواتف آيفون وحواسيب آيباد اللوحية. ثم أطلقت الميزة لعموم المستخدمين أواخر شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وقال متحدث باسم شركة آبل في بيان: “نحن على علم بهذه المشكلة وحددنا إصلاحًا سيتم إصداره في تحديث البرنامج في وقت لاحق”.

يذكر أن الثغرة لا تتسبب بتسجيل صوت مستقبل المكالمة فقط، بل إن محاولة كتم صوت المكالمة عن طريق الضغط على زر خفض الصوت أو زر الطاقة سيؤدي إلى تشغيل الكاميرا، مع أن شاشة هاتف المستقبل سوف تستمر في إظهار شاشة المكالمة الواردة. ولكن في الحقيقة سيكون المتصل يرى ويسمع الطرف الآخر.

المصدر: البوابة العربية للأخبار التقنية